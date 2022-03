"A Liga Placard é a melhor competição do mundo. Podiam exibir todos os jogos em direto"

Vini, 37 anos, pivô do Candoso, soma 13 golos e é o segundo melhor marcador da equipa na Liga Placard. O apuramento para o play-off é o principal objetivo. Para o brasileiro, a maior dificuldade é a distância da família, principalmente da mulher e da filha. Tenta transformar as saudades em motivação, de maneira a ter sucesso na primeira experiência fora do Brasil.

A infância e adolescência de Vinícius Flores, mais conhecido por Vini, foram passadas a jogar à bola. Esta informação não surpreende, mas há um detalhe interessante: o pai foi jogador de futebol e colocou Vini... no futsal. "O meu pai sempre foi apaixonado por futebol e levava-me sempre com ele. A minha adoração surgiu aí. Eu chateava-o muito para jogar comigo, então colocou-me numa escolinha de futsal, tinha eu cinco anos", revela o jogador do Candoso.

Esta temporada, a primeira em Portugal e fora do seu país, o pivô leva 12 golos em 24 jogos ao serviço do Candoso, emblema que ocupa o oitavo lugar da Liga Placard. "Queria vir para uma das melhores ligas do mundo. Estamos a fazer uma boa temporada. Defensivamente, estamos muito bem e conseguimos ganhar pontos em jogos difíceis. Tenho feito golos e sinto-me bem aqui. Temos tudo para alcançar o play-off da competição", diz Vini.

Com 37 anos, o atleta brasileiro demonstra que a idade é só um número e, na última semana, contribuiu diretamente para o triunfo do Candoso, por 3-0, frente ao Macedense, em jogo a contar para a Taça de Portugal. "Os golos foram importantes para ajudar a equipa a vencer. O nosso grupo é incrível, com pessoas sensacionais, trabalhadoras e com muita vontade de vencer. Somos também um grupo de amigos fora da quadra", conta o brasileiro.

Vini tem toda a família do lado de lá do Atlântico e admite não ser fácil estar longe das pessoas que lhe são mais queridas. O futsalista enaltece, ainda assim, o apoio da família, mesmo separados por mais de sete mil quilómetros. "A maior dificuldade é a distância e as saudades da minha família, principalmente da minha filha e da minha mulher. Temos que deixar de lado uma parte da nossa vida. Contudo, a minha família sempre esteve comigo. Isso foi muito importante. Serve de motivação para triunfar aqui", conta o atleta a O JOGO.

Vini apresenta um vasto currículo, com vários títulos no palmarés. O internacional brasileiro representou mais de cinco emblemas, mas houve um que o marcou de forma especial. "Apesar de ter sido uma temporada atípica, essencialmente pelas questões derivadas da pandemia, a Associação Carlos Barbosa Futsal marcou-me muito. Representei o clube em 2020 e tenho a dizer que foi um período fantástico na minha carreira. Encontrei tudo o que necessitava e senti-me mesmo bem", remata Vini.

Liga Placard é a melhor do mundo

Vini assume que a prova portuguesa é a mais intensa e a que tem mais qualidade. Com 37 anos, o atleta necessitava de um novo desafio profissional e não hesitou em abraçar o projeto do Candoso. Jogar numa das melhores ligas do mundo e num clube competitivo foram a chave da mudança. "A Liga Placard é muito boa e, para mim, é a melhor competição do mundo. Temos grandes equipas e grandes jogadores. Há apenas uma coisa a apontar: a transmissão dos jogos. Podiam exibir todos os jogos em direto, nem que seja na internet", remata.