"A final foi de suor, de trabalho e de algum sofrimento, mas no final venceu o Benfica"

Declarações do treinador encarnado Alexandre Pinto após o quarto jogo da final feminina de futsal entre o Nun"Álvares e o Benfica (3-4), que decorreu no sábado em Fafe

Sobre a final: "Foi uma final realmente difícil. Há que dar mérito ao Nun"Álvares pela forma como nos dificultou nestes quatro jogos .Depois de uma fase regular com 22 vitórias em 22 jogos, de uns quartos de final e umas meias-finais em que fomos exemplares, esta final foi de suor, de trabalho e de algum sofrimento, mas no final venceu o Benfica."

Passeio: "Os parabéns vão para as jogadoras que trabalham todos os dias e têm muita qualidade. Por vezes, o seu trabalho foi desvalorizado, dizendo que este campeonato ia ser um passeio. É uma falta de respeito para com os adversários, que também trabalham e isso viu-se aqui hoje [sábado], com duas equipas a proporcionarem um espetáculo muito intenso, emotivo, às vezes um pouco para além das leis, mas de certeza que as centenas de pessoas que cá estiveram não deram o tempo por mal empregue."

Ambição: "Ganhou a equipa que foi melhor nos quatro jogos. O título está bem entregue, é para todos, jogadoras, staff e adeptos, que nos acompanham para todo o lado e serão sempre o sexto jogador. Esta equipa tem uma ambição desmedida, no bom sentido, querem continuar a fazer história e tornar-se naquela equipa que, daqui a umas décadas, vai ser lembrada por ganhar sempre".