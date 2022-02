A evolução do futsal feminino em Portugal: "Hoje em dia não existe o pagar para jogar"

A era de Fernando Gomes na FPF conta com a conquista de 15 títulos internacionais, mas falta levar o feminino ao Palácio de Belém. O futsal pode concretizar esse desejo, no Europeu que se realiza entre 25 e 27 de março, em Gondomar. Para chegar ao estatuto de potência do Velho Continente houve bastante trabalho e há muito mais para fazer...

"Não ficaria muito bem se não trouxesse aqui [Palácio de Belém] o primeiro título de uma modalidade coletiva feminina até ao fim do mandato. E tudo faremos para o conseguir". A frase foi de Fernando Gomes, na receção aos bicampeões europeus de futsal masculino, em Belém, na passada terça-feira, e no pensamento do líder da Federação Portuguesa de Futebol estará, com certeza, o segundo Campeonato da Europa de futsal feminino, que se realiza entre 25 e 27 de março, em Gondomar.

De facto, ganhar títulos passou a ser algo habitual desde que a equipa diretiva de Gomes assumiu as rédeas da FPF, mas, lá está, falta que os troféus cheguem ao feminino. Ora, no futebol, essa distância para o sucesso é mais longa do que no futsal.