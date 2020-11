"A equipa vai de estudantes universitários a serralheiros. É por isso que dá tanto orgulho"

Na temporada de estreia na Liga Placard, o treinador Luís Almeida deu voz a um grupo composto por "universitários e serralheiros" onde os sonhos falam mais alto.

O treinador Luís Almeida assumiu o comando técnico do Dínamo Sanjoanense na temporada 2018/2019 e, dois anos depois, catapultou a formação de São João da Madeira para a Liga Placard pela primeira vez na história. E se de história falamos, há mais um registo relevante: a primeira vitória de sempre no principal escalão.

Aconteceu no fim de semana passado, diante do Braga, e é mais um feito que orgulha o treinador. "Há um conjunto de situações que marcará sempre o clube: a subida de divisão, o primeiro jogo e a primeira vitória. E essa vitória conseguida foi um bálsamo por tudo o que temos feito", começou por dizer o técnico.

A subida de divisão foi vivida com muita emoção, um momento que Luís Almeida não esquece. "A minha grande motivação é estar no clube da minha cidade e, provavelmente, foi a subida de divisão que mais vivi e senti. Para nós, em termos emocionais, foi muito forte", explicou o técnico. Numa época atípica, viver o momento da subida e preparar o ano de estreia foi bastante complicado. "Não fizemos grandes alterações porque o tempo era escasso e as coisas aconteceram num ápice que nós quase que nem festejámos a subida", confidenciou Luís Almeida.

"O nosso objetivo macro passa pela continuidade na Liga Placard"

Numa equipa não profissional - que treina ao final do dia -, os jogadores têm outras ocupações. Um motivo de orgulho para o técnico. "Estamos a falar de uma equipa não profissional, onde tenho jogadores desde estudantes universitários a serralheiros. E é por isso que me dá muito orgulho ser líder desta equipa, porque estes miúdos têm sido excecionais. Com este grupo vou até ao fim do mundo", declarou o treinador.

Até ao momento, o Dínamo Sanjoanense ocupa o fundo da tabela a par do Futsal Azeméis com quatro pontos conquistados. Questionado sobre os objetivos para a presente temporada, Luís Almeida mostrou-se consciente. "Temos objetivos micro e macro. O macro passa sempre pela continuidade na Liga Placard. Os objetivos micro é fazer sempre melhor a cada jogo".