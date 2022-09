O Benfica, atual campeão nacional, procura conquistar a competição pela sétima vez, enquanto o Nun"Álvares, vencedor da Taça de Portugal e Taça da Liga na época passada, vai à luta para levar o troféu para Fafe pela primeira vez.

Benfica e Nun"Álvares vão discutir, na manhã de domingo, em Matosinhos, a Supertaça feminina de futsal, com o treinador encarnado, Luís Estrela, a admitir que as águias precisam de estar a um nível excelente para inverter o que aconteceu na temporada passada, quando a equipa "não foi competente em determinados detalhes" nos dois troféus perdidos para a formação de Fafe.

"O Nun"Álvares tem pontos identificados e muito bem trabalhados: a consistência emocional e a experiência das atletas, o ataque organizado, as transições, oscilam em zonas de pressão... O desporto é isto, duas equipas tentarem superiorizar-se em várias dimensões. Não há dúvida que a equipa que estiver mais forte nos detalhes e momentos de eficácia [vai ganhar]", analisou.

O treinador de 43 anos quer as suas jogadoras "pressionantes, dominantes, organizadas e a perceber os momentos do jogo", assumindo que quer ganhar desde o pontapé de saída, agressivas com e sem bola naquele que é um duelo com "vários micro jogos" e que vai ser decidido pela eficácia.

Luís Estrela abordou ainda o regresso das internacionais portuguesas Fifó e Janice Silva às águias, qualificando-as como "duas atletas de nível excecional, mas cuja integração se assenta no coletivo", sendo essa a base da força da equipa.

"As atletas têm grande qualidade, mas acima de tudo está o processo coletivo. Têm-se integrado bem e só assim é que faz sentido a equipa comportar-se, ninguém é mais importante que o coletivo e a nossa força [no domingo] tem que ser na base da equipa, sabendo que além dessas [duas] temos também um conjunto de atletas há muitos anos no Benfica com dinâmica de vitória. A minha principal preocupação é formar um coletivo muito forte, se a esse nível estivermos como pretendemos, as coisas irão correr bem", sublinhou.

O Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos recebe a final da Supertaça feminina de futsal entre o Nun"Álvares e o Benfica, às 11h00.

Na parte da tarde, é a vez da final masculina entre o bicampeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, Sporting, e o Benfica, finalista derrotado.