Nuno Dias, treinador do Sporting

Redação com Lusa

Nuno Dias assume que Sporting atravessa um bom momento antes da final.

O treinador de futsal do Sporting assumiu este sábado que a sua equipa atravessa um bom momento, antes de enfrentar o Barcelona, na final da Liga dos Campeões, mas advertiu que vai defrontar "um adversário muito difícil".

Em conferência de imprensa realizada em Riga, capital da Letónia, que recebe a final four da Champions de futsal, Nuno Dias destacou os "índices físicos, de confiança, de estabilidade e a boa dinâmica de jogo" do seu grupo, mas alertou também para as dificuldades que esperam os leões na reedição da final da época passada.

"Vejo uma equipa difícil, que defrontou uma equipa forte na meia-final, como é o Benfica, e que conseguiu virar o jogo depois de estar a perder por 3-0 ao intervalo. Não é qualquer equipa que o faça. Só uma equipa forte como o Barcelona poderia estar na final depois de estar a perder por 3-0 em 20 minutos", comentou o técnico.

Mas a chave para levar de vencida os catalães, segundo Nuno Dias, e erguer o troféu pela terceira vez, depois de 2019 e 2021, estará na forma como os leões conseguirem "superar-se nas dificuldades e serem eficazes quando estiverem superiores".

"É como nos vamos aguentar nos momentos de superioridade do Barcelona e como vamos aproveitar os momentos em que vamos estar em superioridade", detalhou o treinador.

O técnico não vai poder contar com Pany Varela, expulso na meia-final frente ao ACCS, mas frisou que o ala "é importante como todos os outros" e que a equipa dará uma resposta coletiva.

"Faz-nos falta, mas mais triste por não poder ajudar está o Pany [Varela]. Não vai poder dar o contributo, mas faz parte deste grupo e vamos ter de o substituir de alguma forma. Apesar de não haver insubstituíveis, o mais importante é a equipa, o que o grupo faz em termos coletivos e estamos preparados para essa ausência", destacou.

Quem também não viu na ausência de Pany Varela uma vantagem foi o treinador do Barcelona que, sentado ao lado de Nuno Dias, admitiu a importância do ala, mas frisou que o Sporting "tem um plantel sobejamente preparado para que não se note muito a ausência dele".

Jesús Velasco destacou "o bloco e competitividade" do adversário para o qual perdeu a final na época passada, mas rejeitou qualquer tipo de sentimento de vingança.

"Encaro o jogo como uma final da Champions de futsal e nada mais. Não é por acaso que calhou as mesmas duas equipas. Há que tentar aprender do que se passou no ano passado, fazer um bom jogo e ganhar. Nada mais", afirmou o técnico dos catalães.

No mesmo tom alinhou Ferrão, jogador do Barcelona que regressou recentemente às quadras, após paragem por lesão, mas que garantiu encontrar-se "bem" e que a falta de ritmo não se sente "em jogos deste nível".

"Às vezes fala-se de vingança, mas sabemos a dificuldade do jogo e temos de nos esquecer de vinganças e pensar apenas em fazer o melhor possível para ganhar o jogo. No ano passado estivemos a ganhar 1-0, mas desligámos e a concentração é fundamental numa final da Champions, porque é muito difícil de recuperar de desvantagens", analisou o brasileiro.

E também o universal Erick Mendonça não vê na falta de ritmo de Ferrão uma vantagem para o Sporting.

"Numa final europeia, o cansaço, as lesões e tudo isso é atirado para trás das costas. Ainda mais por atletas como nós, desejosos de ganhar troféus. Tenho a certeza de que se apresentará em bom nível", elogiou o jogador do Sporting.

O momento de forma de Ferrão, de resto, dominou uma boa parte da conferência de imprensa e motivou um momento de boa disposição do treinador dos leões.

"Vi [no Barcelona] uma equipa forte e se o Ferrão vem de uma lesão a jogar desta maneira, então... Piadas à parte, é uma equipa forte, que está a jogar bem, acabou de vencer uma copa em Espanha e vem com dinâmica de vitória", concluiu Nuno Dias.

O Sporting defronta o Barcelona, no domingo, na final da Liga dos Campeões de futsal que tem início marcado para as 16:00 na Arena de Riga, na Letónia.

Para chegar à final, equipa orientada por Nuno Dias eliminou os franceses do ACCS Asnières com um triunfo por 6-2, enquanto os catalães deixaram para trás o Benfica com uma vitória por 5-4, após prolongamento e depois de estarem a perder por 3-0 ao intervalo.

Os leões vão disputar a sua sexta final na principal competição europeia da modalidade e tentar conquistar o título pela terceira vez, depois de erguerem o troféu em 2019 e 2021.

O Barcelona soma três títulos da 'UEFA Futsal Champions Legue', após conquistar o troféu em 2012, 2014 e 2020.