Sporting deixa Braga pelo caminho e segue para as "meias" da Taça de Portugal

Os leões mostraram máxima competência no desempate por grandes penalidades.

O Sporting está nas meias-finais da Taça de Portugal de futsal. Os leões, que conquistaram as últimas quatro edições da prova, levaram a melhor sobre o Braga no desempate por grandes penalidades (5-4), depois da igualdade a três bolas no fim do tempo regulamentar.

Com um ambiente entusiasmante nas bancadas do Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, a formação verde e branca dispôs das primeiras situações claríssimas para marcar. No entanto, Diogo Santos, aos três minutos, e Alex Merlim, à passagem dos 9", não conseguiram desfeitear Deivd. A brilhar entre os postes, o experiente guardião brasileiro teve um papel preponderante para a equipa às ordens de Joel Rocha abrir o ativo: aos 15", num contra-ataque letal, lançou o compatriota Allan Guilherme, que, na cara de Guitta, atirou a contar. Pouco depois, Diogo Santos cometeu um erro clamoroso na primeira fase de construção e Fábio Cecílio, servido por Robinho, dilatou a vantagem dos guerreiros do Minho.

Contudo, a oito segundos do descanso, o internacional português Zicky, numa iniciativa individual, reduziu a diferença no marcador.

A abrir o segundo tempo, a turma bracarense fez o 3-1, com Fábio Cecílio a bisar no capítulo dos golos e Robinho nas assistências. No entanto, Alex Merlim, aos 31", e Diego Cavinato, aos 38", levaram a decisão da passagem para os penáltis. Aí, o conjunto comandado por Nuno Dias foi mais eficaz e saiu a sorrir.

Nos outros três encontros dos quartos de final, o Benfica goleou o Lusitânia dos Açores (6-1), o Ferreira do Zêzere confirmou o favoritismo diante do Nacional (4-0) e o Nun´Álvares superiorizou-se ao Modicus (4-1).

Nas meias-finais, que se disputam no sábado, dia 1 de abril, também na Póvoa de Varzim, teremos os seguintes confrontos: Ferreira do Zêzere - Benfica (18 horas, Canal 11) e Nun´Álvares - Sporting (21 horas, Canal 11).