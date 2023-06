"O Zicky é um miúdo humilde e merece estas coisas boas que lhe acontecem"

Declarações do treinador leonino Nuno Dias após o jogo Sporting-Benfica (3-2, após prolongamento), o terceiro da final do play-off do campeonato de futsal

Sobre o jogo: "Foi uma vitória tão justa quanto difícil. Tivemos mais vezes momentos melhores e mais oportunidades de golo, com três bolas nos postes. Foi difícil, mas creio que fizemos mais do que o Benfica para merecermos a vitória."

O golo magistral de Zicky Té: "Ainda não vi a repetição, mas percebi desde logo que foi um golo extraordinário. Uma receção e um primeiro drible fantástico e a seguir uma finalização de letra também fantástica. O Zicky é um miúdo humilde, que trabalha muito, e merece estas coisas boas que lhe acontecem. Seria bom recordarmos este golo num ano em que o Sporting foi campeão, é isso que eu desejo."

As contas: "O Sporting está a uma vitória do título, e o Benfica está a duas. Uma equipa tem que ganhar três jogos e ainda só ganhámos dois. Faremos tudo ao nosso alcance para que seja na quarta-feira, mesmo sabendo que vamos encontrar um adversário com valor e qualidade, num ambiente que será difícil na Luz. Os nossos adeptos hoje também foram fantásticos, mas se os jogadores não fizerem o trabalho no campo fica mais complicado vencer."

Arbitragem à altura do jogo: "Valorizaram o jogo, fizeram um bom jogo, assim como nós. Creio que ajudámos e eles ajudaram para que o jogo não caísse em situações que nós, adeptos de futsal, não gostamos. Estiveram extraordinários na gestão dos comportamentos, e dos aspetos técnicos do jogo. Estão de parabéns por isso".