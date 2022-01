Luís Conceição chama 14 jogadoras para particulares com a Rússia

Seleção Nacional Feminina prepara o Campeonato da Europa que se realizará em março, em Gondomar

Luís Conceição, selecionador de futsal feminino, chamou 14 jogadoras para os jogos com a Rússia, a 11 e 12 de janeiro, em Vila do Conde. As partidas servirão de ensaio para o Europeu a disputar em março, no Multiusos de Gondomar.

Eis a lista:

ASD Citta di Falconara: Fifó e Janice Silva;

CRC Quinta dos Lombos: Kika;

FC Vermoim: Ana Azevedo;

GCR Nun'Álvares: Ana Pires, Carla Vanessa, Cátia Morgado, Odete Rocha, Pisko e Tânia Sousa;

SL Benfica: Inês Fernandes e Sara Ferreira;

Sporting CP: Carolina Pedreira e Cris;