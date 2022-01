Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Guarda-redes deixou os algarvios, da Liga Placard, e vai jogar num candidato à subida

John Welton transferiu-se do Portimonense, da Liga Placard de futsal, para o AMSAC, líder, a par do Belenenses, do apuramento de campeão da II Divisão.

O brasileiro, 32 anos, tinha chegado ao Algarve esta temporada, após sete épocas na Burinhosa. Fez dez jogos pelo conjunto de Portimão e agora afigura-se como mais uma opção para o AMSAC atacar a subida à Liga Placard.