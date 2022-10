Declarações após o Portugal - Itália (5-1), do Grupo 3 da fase de qualificação para o Europeu feminino de futsal de 2023, disputado hoje no Pavilhão Multiusos de Fafe.

Luís Conceição (selecionador de Portugal): "Na parte inicial do jogo, tivemos algumas dificuldades em perceber o que tínhamos que fazer e adaptarmo-nos. A partir do minuto seis ou sete, passámos a controlar o jogo, tivemos que sofrer um pouco, porque também é assim mesmo neste tipo de jogos, mas nunca perdemos o controlo. Depois, a nossa qualidade individual e coletiva foi fazendo a diferença e na segunda parte fomos avolumando o resultado. Continuamos atrás desse sonho e continuamos a acreditar que é possível e a última final, com a Espanha, em que perdemos nos penáltis, veio dizer isso mesmo. Estamos cada vez mais próximos do nível da Espanha e há uns anos elas estariam mais à frente. Esperamos que à terceira seja de vez".

Ana Azevedo (jogadora de Portugal): "Possibilidade [de ser campeã europeia] há sempre e temos qualidade para isso. Vamos trabalhar para o que faltou no último Campeonato da Europa não nos falte no próximo. O importante é estar na "final-four"".

Daniela Ferreira (jogadora de Portugal): "Queremos dar continuidade ao projeto e ao que tem vindo a ser feito. Temos que perceber o que temos que melhorar para, no próximo ano, podermos estar fortes e conseguir o nosso maior sonho que é sermos campeãs da Europa. O Norte e Fafe nunca desiludem, já sabia por jogar aqui no clube [no Nun"Álvares] e sabia que o pavilhão ia estar cheio, as pessoas vibram com a seleção e com o futsal feminino em especial. O apoio deles foi muito importante, conseguimos superar-nos ainda mais e saíamos com esta vitória muito por causa deles".