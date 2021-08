Dérbi Sporting-Benfica abre processos disciplinares

Organismo instaurou processos disciplinares a Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, e Cardinal, jogador do Sporting

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares a Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, e Cardinal, jogado do Sporting, por incidentes ocorridos no terceiro jogo da final do play-off da Liga Placard de Futsal, disputado no Pavilhão João Rocha.

Ao que O JOGO apurou, o dirigente encarnado e o pivô leonino, que estava lesionado e não foi, por isso, utilizado, acederam a zonas proibidas e trocaram insultos e ameaças.

O Sporting venceu o encontro, por 2-1, e viria a sagrar-se campeão no quarto jogo.