Cardinal e a ausência por lesão no Euro'2022: "Já não tenho palavras..."

Pivô experiente do Sporting expressou lástima, através das redes sociais, por ser obrigado a abandonar o conjunto da Seleção Nacional por causa de (mais) um problema físico

Impossibilitado de representar Portugal, face a uma lombalgia, no próximo Campeonato da Europa de futsal, Cardinal lamentou mais um episódio no calvário físico na carreira, que o impediu já de atuar noutras duas grandes competições.

"Infelizmente vou perder mais uma grande competição como é o Europeu devido a uma lesão nas costas. Já perdi o Europeu 2018 e Mundial 2021 também por lesão, infelizmente já não tenho palavras para descrever o que me tem acontecido nos últimos anos com as lesões", escreveu o pivô do plantel do Sporting, tendo prometido um regresso em breve e também revigorado às quadras.

"Daqui a nada, estou de volta. O que não me mata, torna-me ainda mais forte", concluiu Cardinal, no Facebook, cuja dispensa da convocatória da seleção foi anunciada na passada terça-feira, em comunicado feito pela Federação Portuguesa de Futebol.

Cardinal, que tinha revelado que este Campeonato da Europa de futsal (a iniciar no próximo dia 19 de janeiro) seria a última fase final a disputar por Portugal, foi, por isso, substituído por Miguel Ângelo, colega de equipa no Sporting.