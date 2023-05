Zanga de Vaughters, Pinot e Armstrong no Giro: "chorinhas" e "palhaço de merda"

Discussão na estrada entre Pinot e Cepeda transformou-se numa inesperada troca de acusações no Twitter.

Tudo começou na 13.ª etapa, a que foi encurtada pelo mau tempo, quando Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), o que mais puxou na fuga, se zangou com Jefferson Cepeda, por o equatoriano da EF Education nunca o ajudar e por vezes até atacar.

A vitória ficou para o terceiro elemento do grupo, o colombiano Einer Augusto Rubio, com o francês a dizer-se satisfeito pelo êxito do ciclista da Movistar, pois por ele "todos menos o Cepeda".

A zanga parecia esquecida, até que no domingo o manager da EF, Jonathan Vaughters, não resistiu à tentação de escrever uma provocação no Twitter, depois de um dos seus corredores, Ben Healy, ter sido segundo atrás de Brandon McNulty (UAE Emirates). "Orgulhoso por ver que Ben Healy deu as congratulações ao vencedor, em vez de ir chorar para os media sobre como a vida é por vezes injusta", escreveu o agora diretor norte-americano, que perante algumas respostas azedas, e a pergunta sobre o que diria Pinot, ainda acrescentou mais: "Não sei se o Pinot consegue ler entre tantas lágrimas".

O francês, chamado à conversa, limitou-se a responder: "Quem és tu?"

E o caso, já que estávamos em pleno ajuste de contas, foi ainda mais longe. Surgiu Lance Armstrong, a escrever o que achava de Vaughters: "Quem é ele? É um palhaço de merda. Pelo menos baseado nos 30 anos em que o conheci".

Para que melhor se perceba a intromissão inesperada, convém deixar uma explicação: Lance Armstrong e Jonathan Vaughters foram colegas na US Postal em 1998 e 1999, tendo este saído a seguir para uma equipa francesa e denunciado anos depois o esquema de dopagem da formação norte-americana e de Armstrong. Vaughters confessou também se ter dopado e ter ficado arrependido.