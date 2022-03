Wout van Aert vence contrarrelógio e é o novo líder do Paris-Nice

Redação com Lusa

O ciclista belga Wout van Aert venceu esta quarta-feira o contrarrelógio da quarta etapa do Paris-Nice, assumindo a liderança da geral individual em novo pódio completo da sua equipa, a Jumbo-Visma.

Três dias depois de o fazerem logo a abrir a corrida, numa etapa em linha, foi a vez de lograrem novo "1-2-3", desta feita no exercício individual contra o relógio.

Van Aert, vice-campeão mundial da especialidade, ainda não ficou fora do pódio em qualquer etapa e hoje concluiu os 13,4 quilómetros entre Domérat e Montluçon em 16.20 minutos.

No segundo lugar ficou o esloveno Primoz Roglic, o campeão olímpico em Tóquio2020, a dois segundos, com o australiano Rohan Dennis, antigo campeão mundial, no terceiro posto.

Na geral, o domínio mantém-se: Van Aert é o novo camisola amarela, seguido de Roglic, a 10 segundos, e o antigo líder, o francês Christophe Laporte, é terceiro a 28.

O melhor ciclista de fora da Jumbo-Visma é agora o britânico Simon Yates (BikeExchange-Jayco), a 49 segundos do belga.

O português João Almeida (UAE Emirates) foi hoje 22.º classificado, a 47 segundos, e aproveitou para subir 12 postos na geral, passando a 36.º, a 3.18 minutos do líder.

A alta montanha desafia o pelotão na quinta etapa desta prova WorldTour, na quinta-feira, ligando Saint-Just-Saint-Rambert a Saint-Sauver-de-Montagur em 188,8 quilómetros, com três subidas de montanha de primeira categoria.