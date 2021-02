Woods vence segunda etapa e é novo líder do Tour dos Alpes Marítimos e de Var

Redação com Lusa

O ciclista canadiano subiu à liderança da geral do Tour dos Alpes Marítimos e de Var.

Michael Woods (Israel Start-Up Nation) subiu este sábado à liderança da geral do Tour dos Alpes Marítimos e de Var, depois de vencer isolado a segunda etapa da prova.

No alto do muro de Tourrettes-Fayence, o puncheur canadiano, que cumpriu os 168,9 quilómetros com partida e chegada em Fayence em 4:16.54 horas, superiorizou-se ao anterior líder, o holandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo), que foi segundo a dois segundos, e ao equatoriano Jhonatan Narváez (INEOS), terceiro a quatro.

O tempo perdido por Mollema na meta, após um esticão do canadiano na parte final do muro de um quilómetro, com uma inclinação média de 12% e pendentes de 25%, foi suficiente para que Woods assumisse o comando da prova francesa, tendo a camisola de líder presa por apenas um segundo em relação ao holandês.

O francês David Gaudu (Groupama-FDJ), que foi quarto na tirada, é o terceiro na geral, na qual o único português em prova, Rui Costa (UAE Emirates), é 59.º, a 5.59 minutos, depois de hoje ter terminado a segunda etapa a 40 segundos do ciclista da Israel Start-Up Nation.

No domingo, a terceira e última etapa do Tour dos Alpes Marítimos e de Var vai começar e acabar em Blausasc, após 134,7 quilómetros que incluem a ascensão de três contagens de primeira categoria.