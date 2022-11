W52-FC Porto vai ter equipa de sub-23 para "defender ciclismo jovem"

Extinta a equipa Continental que ganhou cinco vezes a Volta a Portugal, novo projeto será virado para a formação e pode incluir deficientes

A W52-FC Porto vai manter-se na estrada com uma equipa de sub-23, que poderá alinhar na maioria das competições nacionais da próxima época, com exceção da Volta ao Algarve e da Volta a Portugal.

A equipa de Adriano Quintanilha decidiu inscrever-se com um novo clube, "Fonte Nova - Clube de Ciclismo", tendo um "claro compromisso de defesa da ética e dos valores do desporto", anunciou em comunicado.

Além dos sub-23, que poderão ter a Volta a Portugal do Futuro como maior objetivo da época, embora possam ser convidados para corridas como os Grandes Prémios O JOGO e JN, os azuis e brancos equacionam ter os escalões inferiores e corredores do desporto adaptado.

Leia também Internacional Garantem em Espanha: Simeone sem renovação e um nome já apontado ao lugar Colchoneros ainda podem conquistar dobradinha, mas, mesmo nessa situação, contrato do argentino, válido até 2024, não será prolongado. Por outro lado, há quem garanta que o treinador pode ser outro após o Mundial do Catar.

O comunicado da equipa é o seguinte:

"A W52 e o Futebol Clube do Porto vão continuar a apoiar o ciclismo na próxima época desportiva através de um novo projeto que terá uma equipa de Sub 23 e apostará no ciclismo de formação.



Ancorado na associação "Fonte Nova - Clube de Ciclismo", o novo projeto apostará no desenvolvimento do ciclismo jovem, assumindo também um claro compromisso de defesa da ética e dos valores do desporto.



O novo projeto W52 - FC Porto adotará uma postura colaborativa com diversas instituições, desejando concertar a sua ação com entidades como a Federação Portuguesa de Ciclismo e outras dos setores desportivo, educativo e social.



O novo projeto W52 - FC Porto terá uma equipa de ciclismo de Sub 23 e avalia ampliar a sua atividade a sectores como o desporto para pessoas com deficiência e de formação.



A estrutura e o plano de ação da nova equipa W52 - FC Porto serão brevemente apresentados."