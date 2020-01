W52-FC Porto: o calendário de provas para 2020 e a situação de Alarcón

Nuno Ribeiro diz a O JOGO que a estrutura de Sobrado quer a oitava Volta a Portugal consecutiva, mas reconhece que existirão oportunidades para os vários ciclistas brilharem: de Amaro a João Rodrigues

A W52-FC Porto adiantou a O JOGO o calendário para 2020 e há duas ilações a tirar. O projeto de Sobrado quer continuar a dominar as provas em Portugal - foi a melhor lusa no Algarve, ganhou a Volta ao Alentejo, o GP JN e a Volta a Portugal em 2019 - e dividirá em dois blocos as metas: primeiro apostando no Algarve, em fevereiro, e na Volta à Turquia, em abril; depois para tentar a oitava Volta a Portugal consecutiva e brilhar no estrangeiro, no caso o Tour de Lumousin, a Volta à China - esta ainda por confirmar - e a Volta ao Luxemburgo. "Penso que a Volta ao Algarve é importante e depois temos a Turquia, onde queremos voltar a estar bem [quinto lugar de Edgar Pinto em 2019]. A Volta a Portugal é sempre o maior objetivo. Queremos aproveitar o momento de forma para estarmos fortes no JN e lá fora. Temos de recompensar também quem não for à Volta. Não vamos ganhar tudo, mas vamos competir", salienta o diretor desportivo, Nuno Ribeiro.

Os dragões voltaram ao escalão continental, mas mantiveram os convites para a Turquia e para as provas francesas, onde somaram dois top 10. Só a ida a Burgos ficou impossível, pela ligeira redução de plantel (16 para 14). João Rodrigues foi o melhor dragão no Algarve (9.º), venceu o Alentejo e a Volta a Portugal. O plano de Ribeiro é gerir-lhe a época. "Está na lista para o Algarve, mas não do Alentejo. Tem uma responsabilidade maior por ter vencido a Volta e já é uma referência", diz sobre o ciclista que, tanto na Algarvia como na Volta a Portugal, liderará com Amaro Antunes: "O Amaro é uma mais-valia para nós e para o país." Edgar Pinto está lesionado mas é um dos nomes de destaque para Castela e Leão e nas Astúrias, mas Gustavo Veloso, Ricardo Mestre e Rui Vinhas terão espaço: "Queremos levar jovens lá fora, porque costumam querer mostrar-se mais, mas todos terão chances."

Regresso da W52-FC Porto ao escalão Continental não altera muito a agenda para 2020. Algarve e Turquia são metas, mas a ordem maior é brilhar na Volta e depois

Calendário 2020 - Principais provas da W52-FC Porto

Prova de abertura 16/02

Volta ao Algarve 19 a 23/02

Volta ao Alentejo 18 a 22/03

GP Miguel Indurain (Espanha) 4/04

Volta à Turquia (Turquia) 12 a 19/04

Volta a Castela e Leão (Espanha) 24 a 26/04

GP Torres Vedras 9 a 12/07

Volta a Portugal 29 de julho a 9/08

Tour du Lumousin (França) 18 a 21/08

Grande Prémio JN 24 a 30/08

Volta à China I (China) 29/08 a 5/09

Volta ao Luxemburgo (Luxemburgo) 15 a 19/09

"Não vamos ganhar tudo, mas queremos aproveitar o momento de forma para estarmos fortes no JN e lá fora. Temos de recompensar quem não for à Volta"

"Temos uma equipa homogénea e capaz de vencer sem ele"

Nuno Ribeiro comentou a suspensão provisória de Raúl Alarcón por anomalias no passaporte biológico. "Não há novidades. Está tudo entregue à UCI e não temos conhecimento de nada. Sabemos que ele tem treinado, que está a fazer o melhor possível para se manter em forma", explica o diretor desportivo, tranquilo quanto às opções que tem além do espanhol: "Temos uma equipa homogénea e capaz de vencer sem ele."