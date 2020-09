W52-FC Porto não foi à Volta ao Luxemburgo

Dragões e organização não tiveram acordo de verbas

A W52-FC Porto não estará hoje à partida da Volta ao Luxemburgo, que terá cinco etapas em linha até domingo, por não ter chegado a acordo de verbas com a organização. Esta iria deixar grande parte das despesas a cargo da equipa, que tinha anunciado um plantel com Amaro Antunes, Samuel Caldeira, Edgar Pinto, Daniel Mestre, Ricardo Mestre e João Rodrigues.

Contando com oito equipas World Tour num pelotão de 23 formações, os luxemburgueses não revelaram grande interesse na presença de uma equipa portuguesa, mesmo tendo os portistas participado na edição anterior, que fecharam com Joaquim Silva na 10.ª posição da geral. Para a W52-FC Porto, esta internacionalização seria importante como preparação para a Volta a Portugal (27 de setembro a 5 de outubro), pois só haverá o Grande Prémio de Torres Vedras antes do maior compromisso do ano.

No Luxemburgo vão alinhar os gémeos Ivo e Rui Oliveira, em ajuda a Diego Ulissi, líder da UAE Emirates e um dos principais candidatos ao triunfo.