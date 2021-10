W52-FC Porto garante José Gonçalves como reforço e ainda uma jovem promessa

Minhoto saiu de Portugal em 2013 e volta para reforçar os portistas, que terão ainda Guilherme Mota.

A W52-FC Porto vai, sabe O JOGO, reforçar-se novamente no escalão Profissional Continental e contará nas suas fileiras com José Gonçalves. O ciclista de Roriz, Barcelos, deixa a Delko, equipa francesa onde esteve dois anos, depois de três épocas no World Tour ao serviço da Katusha. O outro reforço será o jovem Guilherme Mota, de 21 anos, campeão nacional de contrarrelógio em juniores e sub-23, que fez uma época na equipa de formação da Caja Rural, outra pela Kelly-Simoldes e parou este ano, para estudar e na sequência de uma lesão.

Gonçalves, agora com 32 anos, venceu a Volta à Turquia em 2016 e foi 14.º no Giro de 2018, tendo cumprido nove épocas no estrangeiro: em 2013 foi para a Pomme Marseille (anterior patrocinador da Delko) e de 2015 a 2016 correu pela Caja Rural, antes de mudar para a Katusha, onde foi orientado por José Azevedo. O duas vezes campeão nacional de contrarrelógio (2012 e 2019) teve problemas na Delko e chegou a ser criticado publicamente pelo manager da equipa, Philippe Lanes. "Para ele eu recebo demais e o objetivo era colocar-me fora. Só corri 22 dias em 2020 e logo ao 12.º já tinha dito que o objetivo era tirar-me da equipa de 2021", disse o barcelense, em novembro do ano passado, ao "CyclingNews". Uma cessação de contrato esteve em cima da mesa e a Efapel, agora Glassdrive-Q8, chegou a encetar conversas, mas Gonçalves continuou em França e, lamentavelmente, este ano só foi chamado para nove dias de corrida pela Delko.

Com as suas capacidades no contrarrelógio, Gonçalves é um reforço de peso para a W52-FC Porto. Ao lado de José Neves, duplica a aposta em provas com "cronos", como Douro Internacional ou GP JN, mas também será um trabalhador precioso numa Volta a Portugal, já que consegue assumir as despesas das perseguições durante largos quilómetros, o que permitirá preservar Jóni Brandão, João Rodrigues e Amaro Antunes para as decisões na montanha. Dos azuis brancos só deverá sair um corredor, Francisco Campos, um sprinter que assinou pela Efapel de Azevedo.