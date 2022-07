W52-FC Porto de regresso às vitórias: "Testados todos os dias e sempre tudo negativo"

A W52-FC Porto chegou esta sexta-feira ao primeiro triunfo da temporada, na segunda etapa do Grande Prémio Douro Internacional, em Armamar. O responsável máximo Adriano Quintanilha está com a equipa ao longo de quatro dias e reagiu a O JOGO à vitória de José Neves.

Vitória: "Esta é mais uma prova que os ciclistas voltaram a dar. Sempre me disseram para confiar nas palavras deles, que estavam completamente inocentes. Têm feito todos os testes e tanto nos testes, como no passaporte biológico sempre deram negativo em tudo. Fica a prova, uma vez, para que toda a gente fique ciente, que estes ciclistas são uns grandes heróis. A minha preocupação sempre foi escolher os melhores ciclistas, que me dessem as melhores garantias. É isso que temos feito e simplesmente pedimos que eles só ganhem na estrada."

Ausência de vitórias até agora: "A nossa aposta é sempre a Volta a Portugal."

Testes: "Sempre confiei nos ciclistas, vou continuar a confiar. A verdade está à vista. Estamos a ser testados todos os dias e sempre tudo negativo."

Presença na Volta: "Já fomos convidados para a Volta a Portugal. Sobre o Troféu Joaquim Agostinho falarei mais tarde, que pertence a outras entidades.