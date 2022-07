W52-FC Porto comenta suspensão dos ciclistas e anuncia que vai recorrer

Jorge Henriques, diretor desportivo da W52-FC Porto, reagiu, em declarações a O JOGO, à suspensão preventiva de oito ciclistas e dois elementos do staff daquela equipa. Por esse motivo, apenas José Neves partiu para a estrada na etapa deste sábado do GP Douro Internacional.

Reação à suspensão: "A equipa teve conhecimento, através da comunicação social, de que existiam oito atletas e dois elementos do staff suspensos pela ADoP. Presencialmente, ninguém nos notificou, ninguém recebeu cartas registas. Parece que foram enviados e-mails, mas os atletas, em competição, não têm acesso aos seus mails particulares. Hoje, perante as notícias, quisemos apresentar a equipa aqui no local de partida para a prova. E tivemos de reagir em conformidade, somos uma equipa idónea, não nos pomos acima da lei. E vamos cumprir com a medida de suspensão aplicada."

José Neves é o único ciclista da W52-FC Porto na estrada: "O camisola amarela não tem qualquer tipo de suspensão, portanto é com ele que vamos correr. A equipa vai manter a mesma atitude, sair para ganhar. Vamos lutar para manter a camisola amarela e amanhã será outro dia, estaremos na linha de partida e de chega, sempre com a cabeça levantada."

Como foi dar a notícia aos ciclistas: "Nunca é uma tarefa fácil, não sabemos as palavras adequadas para comunicar uma situação destas. A sorte é que tenho uma equipa de homens maduros, com uma força mental muito forte. Compreenderam perfeitamente que a equipa está acima de qualquer interesse pessoal. Eles aceitam a suspensão e, a seu tempo, vão agir. Mas, para já, estão conscientes disto e depois irão preparar a Volta a Portugal."

W52-FC Porto vai recorrer da decisão? "Sim, faremos tudo o que está ao alcance da lei. Da mesma forma que cumprimos com a lei, esperamos que outros também o façam."