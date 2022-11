W52-FC Porto apresenta nova equipa de Sub-23

A nova equipa portista não poderá fazer as duas corridas mais importantes do calendário, as Voltas a Portugal e ao Algarve

W52-FC Porto aposta nos sub-23 com sete jovens e dois espanhóis experientes

Os espanhóis Javier Moreno e Héctor Sáez, ambos saídos da Glassdrive-Q8-Anicolor, serão os corredores mais experientes e líderes na estrada do novo projeto da W52-FC Porto, que na próxima época vai ter uma equipa de sub-23, tendo mais sete corredores com idades entre os 18 e os 22 anos, como José Dias, que chega da Porminho. Valter Sousa, que era diretor-desportivo adjunto no final da época passada, será o principal responsável.

A nova equipa portista não poderá fazer as duas corridas mais importantes do calendário, as Voltas a Portugal e ao Algarve

"É um novo capítulo para a W52-F.C. Porto, centrado na formação de jovens. Queremos formar campeões e os homens do futuro", disse Adriano Quintanilha, empresário que continua a patrocinar uma equipa no ciclismo, mas agora tendo garantias de que não haverá problemas com doping.

A nova equipa portista não poderá fazer as duas corridas mais importantes do calendário, as Voltas a Portugal e ao Algarve, mas tem direito a participar em todas as restantes, como os Grandes Prémios O JOGO e JN. "Eles terão tantos dias de competição como os corredores de elite, tendo ao seu dispôr condições logísticas que poucos em Portugal podem oferecer", disse Valter Sousa. O diretor-desportivo sublinhou ainda que "nesta fase, os resultados não são o mais importante".