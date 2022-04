W52-FC Porto anuncia novos diretores-desportivos

Equipa anunciou este sábado

A W52-FC Porto revelou este sábado que anunciará domingo os novos dos novos diretores-desportivos. "Com confiança nos nossos atletas e atendendo aos próximos compromissos da equipa já contratamos os diretores desportivos que darão continuidade ao projeto sendo apresentados amanhã", pode ler-se no curto comunicado publicado nas redes sociais da equipa.

Recorde-se que depois de detido e presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, Nuno Ribeiro ficou com as medidas de coação de proibição do exercício de funções como diretor desportivo, sujeito a apresentações semanais às autoridades policiais e impedido de contactar outros arguidos no processo.

Também José Rodrigues, diretor desportivo da equipa sub-23 Fortunna-Maia e adjunto de Nuno Ribeiro na formação azul e branca, também detido pela Polícia Judiciária (PJ), ficou sujeito às mesmas medidas de coação.

A investigação "Prova Limpa", está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, indicou a mesma fonte judicial à Lusa, sublinhando que o processo teve origem numa denúncia de um inspetor-chefe da PJ, elemento da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP).