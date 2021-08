Vuelta: Romain Bardet vence 14.ª etapa, Odd Christian Eiking segue líder

No domingo, a 15.ª etapa liga Navalmoral de la Mata a El Barraco em 197,5 quilómetros, em nova tirada de alta montanha da Vuelta.

O francês Romain Bardet (DSM) venceu isolado a 14.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta, no sucesso da fuga, com o norueguês Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) a segurar a liderança da geral individual.

Bardet, de 30 anos, cumpriu os 165,7 quilómetros entre Don Benito e Pico Villuercas em 4:20.36 horas, 44 segundos mais rápido do que os mais próximos perseguidores, o espanhol Jesús Herrada (Cofidis), segundo, e o australiano Jay Vine (Alpecin-Fenix), terceiro.

Atrás dos homens da fuga, a mais de 10 minutos de Bardet, chegaram os candidatos à vitória final, com muitas movimentações, mas sem mudanças de posição nos 10 primeiros, em que Eiking lidera com 54 segundos de vantagem para o francês Guillaume Martin (Cofidis), segundo, e o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), vencedor das últimas duas edições, no terceiro posto a 1.36 minutos.

No domingo, a 15.ª etapa liga Navalmoral de la Mata a El Barraco em 197,5 quilómetros, em nova tirada de alta montanha da Vuelta.