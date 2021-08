Vuelta: Roglic perde liderança da prova mas controla rivais

Redação com Lusa

O ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) perdeu esta terça-feira a posse da camisola vermelha na Vuelta, mas não cedeu terreno para os principais rivais, ganhando mesmo tempo para alguns.

A 10.ª etapa, 189 quilómetros entre Roquetas de Mar e Rincón de la Victoria, fica assinalada por uma fuga de 32 ciclistas, entre os quais o australiano Michael Storer (DSM), vencedor, a repetir o sucesso da sétima etapa, e o norueguês Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert), novo primeiro da geral.

A fuga formou-se sensivelmente meio da etapa e quase todas as equipas lá tinham elementos, com as significativas exceções da Jumbo-Visma, de Roglic, e da Movistar, de Enric Mas e Miguel Angel López.

O sprinter português Rui Oliveira (UAE-Team Emirates) era um dos que lá estava, mas foi largado na subida do Almachar, a dificuldade mais significativa do dia, de segunda categoria para o prémio da montanha, pouco depois de ter atacado no grupo da fuga.

Storer voltou a comprovar que é excelente taticamente neste tipo de etapas e ganhou em 4:09.21 horas, menos 22 segundos do que o primeiro grupo perseguidor, que integrava Christian Eiking.

Na classificação geral, Eiking lidera com 58 segundos de vantagem sobre o francês Guillaume Martin (Cofidis), que esta terça-feira foi 12.º na etapa, a 51 segundos de Storer, e 02.17 minutos sobre Roglic, agora terceiro.

Roglic ainda tentou um ataque na montanha, para defender o seu estatuto, isolou-se e depois caiu, sendo alcançado pelos rivais.

Conformado com a perda da camisola vermelha, Roglic controlou bem os seus mais diretos perseguidores, ou seja o espanhol Enric Mas, o colombiano Miguel Angel Lopez e o australiano Jack Haig (Bahrain-Victorious). Mesmo caindo na descida do Almachar, o esloveno saiu-se relativamente bem porque até ganhou tempo, 37 segundos, aos homens da Ineos, Egan Bernal e Adam Yates.

Fica a dúvida se Roglic teria ganhado tempo a todos, se não acontecesse o contratempo. Por outro lado, fica também a dúvida se não sai desta tirada fragilizado fisicamente.

Rui Oliveira acabou por ser o 20.º, a 3.16 de Storer, e Nelson Oliveira (Movistar) concluiu em 101.º, a 21.41.

Na geral, Rui Oliveira é agora o melhor dos portugueses, em 71.º, a 1:04.37 horas, enquanto Nelson Oliveira segue em 82.º, a 1:08.48.

Na quarta-feira, o pelotão da 76.ª edição da Vuelta vai enfrentar os 133,6 quilómetros da 11.ª etapa, entre Antequera e Valdepeñas de Jaén. Será mais uma etapa ao jeito de ataques de bons ciclistas mais atrasados, com o Puerto de Locubin e uma chegada em subida.