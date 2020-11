Vuelta: Roglic ganha etapa e vermelha, Nélson Oliveira fez terceiro tempo

Português da Movistar chegou a ter o melhor tempo do contrarrelógio da 13.ª etapa, mas foi superado pelo novo líder da corrida e por Barta.

Primoz Roglig esteve à altura das expectativas no único contrarrelógio da Volta a Espanha e, ao contrário do que aconteceu no Tour, o esloveno da Jumbo-Visma assumiu a liderança e com algum favoritismo quando já se aponta ao final em Madrid, embora não tivesse marcado uma diferença que tenha decidido já a corrida.

Nélson Oliveira, especialista da Movistar em contrarrelógios, chegou a ter o melhor tempo na 13.ª etapa, com 33,7 quilómetros entre Muros e o Mirador de Ézaro, mas foi superado por Roglic e também por Will Barta, da CCC.

Num "crono" com um longo percurso plano e depois uma curta subida muito inclinada, que levou todos os corredores a optar por uma troca de bicicleta, Roglic surpreendeu ao não marcar grandes diferenças na primeira fase - chegou à subida com pior tempo do que Barta e Oliveira -, para arrasar na subida.

O esloveno terminou angariando 39 segundos em relação a Richard Carapaz e 47s para Hugh Carthy, as maiores diferenças da corrida até agora, mas ainda não suficientes para se poder dizer que a Vuelta está entregue.

CLASSIFICAÇÕES

13.ª etapa: Muros-Mirador de Ézaro (33,7 km)

1.º Primoz Roglic (Jumbo), 46m39s

2.º William Barta (CC Team), 46m41s

3.º Nelson Oliveira (Movistar), 46m49s

4.º Hugh Carthy (EF Pro Cycling), 47:04

5.º Bruno Armirail (Groupama-FDJ), 47:21

6.º Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quickstep), 47:26

7.º Rémi Cavagna (Deceuninck-Quickstep), 47:37

8.º David de La Cruz (UAE Emirates), 47:39

Geral Individual

1.º Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), 49h16m16s

2.º Richard Carapaz Ineos Grenadiers), a 39s

3.º Hugh Carthy (EF Pro Cycling), a 47s

4.º Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), a 1m42s

5.º Enric Mas (Movistar), a 3m23s

6.º Wout Poels (Bahrain McLaren), a 6m15s

7.º Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), a 7m14s

8.º Alejandro Valverde (Movistar), 8m39s