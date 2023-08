Volta: Rafael Reis é o último ciclista a partir para o prólogo

Redação com Lusa

Prólogo de 3,6 quilómetros no início de mais uma edição da Volta a Portugal.

O prólogo de 3,6 quilómetros que marca o arranque, na quarta-feira, da 84.ª Volta a Portugal em bicicleta, em Viseu, vai começar às 15h21, terminando cerca de duas horas depois, com a prestação do português Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor).

O dorsal número seis, primeiro camisola amarela das edições de 2021 e 2022, aparece na ordem da partida do prólogo como último ciclista a partir da Avenida da Europa, às 17h25, com o seu colega uruguaio Mauricio Moreira, campeão em título, a sair para a estrada às 17h07.

Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor), segundo classificado da Volta'2022, inicia o seu exercício às 16:49, um minuto antes de Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), que foi quarto no ano passado.

António Carvalho (ABTF-Feirense), o corredor que fechou o pódio em 2022, parte às 17:10, entre os espanhóis Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), terceiro em 2017 e 2018, e Delio Fernández (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), terceiro em 2014.

Os 125 ciclistas inscritos na 84.ª edição, que termina em 20 de agosto em Viana do Castelo, partem com um minuto de diferença entre si, sendo o espanhol Guillermo García (Rádio Popular-Paredes-Boavista) o primeiro a fazer-se à estrada, às 15h21 minutos, para completar o percurso de 3,6 quilómetros com início e final na Avenida da Europa.

Ordem de partida:

15:21 - Guillermo García, Esp (Rádio Popular-Paredes-Boavista)

(...)

16:31 - Artem Nych, Rus (Glassdrive-Q8-Anicolor)

16:49 - Frederico Figueiredo, Por (Glassdrive-Q8-Anicolor)

16:50 - Luís Fernandes, Por (Rádio Popular-Paredes-Boavista)

16:51 - Jesus del Pino, Esp (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho)

16:58 - Joaquim Silva, Por (Efapel)

17:07 - Mauricio Moreira, Uru (Glassdrive-Q8-Anicolor)

17:09 - Vicente García de Mateos, Esp (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho)

17:10 - António Carvalho, Por (ABTF-Feirense)

17:11 - Delio Fernández, Esp (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense),

17:15 - Luís Gomes, Por (Kelly-Simoldes-UDO)

17:16 - Henrique Casimiro, Por (Efapel)

17:17 - Luuk Schuurmans, Hol (Universe Cycling)

17:18 - Lukas Rüegg, Sui (Voralberg)

17:19 - Wesley Mol, Hol (Bike Aid)

17:20 - Nícolas Sessler, Bra (Global 6 Cycling)

17:21 - Antonio Soto, Esp (Euskaltel-Euskadi)

17:22 - Clément Alleno, Fra (Burgos-BH)

17:23 - Yanne Dorenbos, Hol (Kern Pharma)

17:24 - Daniel Babor, Che (Caja-Rural)

17:25 - Rafael Reis, Por (Glassdrive-Q8-Anicolor)