Volta ao Luxemburgo: João Almeida recupera amarela e com vitória final à vista

Português foi segundo no contrarrelógio de Dudelange e destronou Marc Hirschi, que foi sexto

Mattia Cattaneo, da Deceuninck-Quick Step, bateu o seu colega João Almeida no contrarrelógio de 25,4 km disputado em Dudelange e que permitiu ao português voltar a vestir a camisola amarela na Volta ao Luxemburgo.

Almeida, provando ser o mais forte no "crono" entre os candidatos ao triunfo final, passou a liderar com uma confortável vantagem de 43 segundos para Marc Hirschi, da UAE Emirates e anterior camisola amarela, tendo Cattaneo subido da 19.ª para a terceira posição, a 50 segundos do seu colega português.

Faltando uma etapa, entre Mersch e Luxemburgo, com 183 km sem grandes dificuldades, só uma infelicidade impedirá Almeida de somar duas grandes conquistas em provas por etapas num só mês, depois do triunfo na Volta a Polónia, em agosto.

Refira-se que, além de vestir de amarelo, João Almeida lidera ainda as classificações por Pontos e da Juventude.