Volta ao Luxemburgo: João Almeida continua em segundo e perto do líder

Terceira etapa teve final ao sprint, ganho por Sacha Modolo, e manteve Hirschi de amarelo, com o português a 4 segundos

O italiano Sacha Modolo, da Alpecin-Fenix, venceu ao sprint a terceira etapa da Volta ao Luxemburgo, que teve 189,3 km entre Mondorf-les-Bains e Mamer e nada alterou na classificação geral liderada pelo suíço Marc Hirschi, com João Almeida na segunda posição.

A equipa de João Almeida, Deceuninck-Quick Step, ainda acelerou nos últimos quilómetros e anulou a fuga do dia, mas o português percebeu, na reta da meta, que não ia ter possibilidade de bonificar (são atribuídos segundos aos três primeiros) face a alguns verdadeiros velocistas.

Com Sacha Modolo a bater Benoit Cosnefroy (AG2R) e Eduard-Michael Grosu (Delko), o português terminou na 20.ª posição, com o mesmo tempo, e a geral ficou inalterada: Marc Hirschi (UAE Emirates) lidera, com João Almeida (Deceuninck-Quick Step) a 4 segundos e David Gaudu (Groupama) a 19s.

Na classificação por pontos é Almeida o primeiro, com 36, seguido por Hirschi, com 33.

Esta sexta-feira irá disputar-se a quarta e decisiva etapa, um contrarrelógio de 25,4 km em Dudelange. João Almeida partirá como favorito, tanto à conquista da etapa como da amarela.