Volta ao Algarve com número recorde de equipas do WorldTeam

Redação com Lusa

A 47.ª edição da Volta ao Algarve vai ser disputada por 25 equipas, 14 das quais do WorldTeam, um número recorde de participação de formações do escalão máximo do ciclismo, anunciou esta quarta-feira a organização.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Ciclismo refere que a escolha do pelotão para a prova, a única da categoria UCI ProSeries a disputar-se em Portugal, "baseou-se em critérios de qualidade desportiva, relevância das equipas para o ciclismo nacional e representatividade dos principais mercados emissores de turismo para o Algarve".

A prova, que se realiza entre 17 e 21 de fevereiro, contará com as 12 equipas do WorldTeam que participaram na edição de 2020 - Astana, Bora-hangrohe, Cofidis, Deceuninck-QuickStep, Groupama, INEOS, Intermarché-Wanty-Gobert, Israel Start-Up Nation, Lotto Soudal, Team DSM, Trek-Segafredo e UAE Emirates - às quais se juntam a Jumbo-Visma e a Movistar.

A organização indica ainda que vão convidar as nove equipas continentais portuguesas e garante ter convidado duas ProTeams, o segundo nível internacional, com forte ligação ao ciclismo português: a espanhola Caja Rural e a norte-americana Rally Cycling.

O percurso da prova será divulgado em breve, mas deverá manter as características habituais, com etapas para sprinters, trepadores e contrarrelogistas.