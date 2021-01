Volta ao Algarve adiada devido à situação da pandemia em Portugal

Prova passa de fevereiro para maio: realização fica agora agendada para o período entre os dias 5 e 9 desse mês.

A Volta ao Algarve foi adiada, informou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), considerando a decisão "inevitável, dada a evolução da situação pandémica em Portugal".

"A FPC, organizadora da Volta ao Algarve, informou todos os parceiros e as equipas inscritas de que a corrida não poderá realizar-se na data prevista, 17 a 21 de fevereiro. O adiamento é uma decisão difícil, mas que se tornou inevitável, dada a evolução da situação pandémica em Portugal", pode ler-se numa nota publicada no site do organismo federativo.

A organização da Volta ao Algarve diz estar "consciente de que estavam criadas legítimas expectativas de realização de um excelente espetáculo desportivo", mas entende que "o contexto geral do país impõe um adiamento que sinalize o compromisso da FPC com a defesa da saúde pública e a motivação de oferecer aos adeptos uma corrida de grande qualidade, noutro momento do ano".

"Iniciaram-se imediatamente diligências no sentido de realizar a 47.ª Volta ao Algarve na próxima primavera. A nova data prevista é o período de 5 a 9 de maio, embora a recalendarização dependa da consensualização com as equipas e com os parceiros envolvidos no evento, tendo também de ser aceite pela União Ciclista Internacional", conclui o comunicado.