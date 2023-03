Volta ao Alentejo: Viegas e Barbosa ainda estão a descobrir o ciclismo nacional

Redação com Lusa

O filho do mítico Cândido Barbosa não esconde que tem "este ano para tentar fazer resultados, para demonstrar" aquilo que vale, de modo a relançar a sua carreira internacional, que terminou antes do esperado

Os "ex-emigrantes" Daniel Viegas e Diogo Barbosa ainda estão a adaptar-se "à forma diferente de correr" do pelotão nacional, naquela que é a sua primeira época no ciclismo português, após uma carreira construída além-fronteiras.

"Está a correr bem. Eu nunca tinha corrido a nível profissional em Portugal, só em júnior, nas camadas de formação. Até agora tem sido uma boa experiência. É uma forma diferente de correr, mas até agora estou a gostar", reconheceu Viegas, em declarações à agência Lusa, na Volta ao Alentejo.

Leia também Internacional Mulher responde a Dani Alves: "Uns vão às exclusivas, outras continuam finas..." Internacional brasileiro está detido preventivamente desde 20 de janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher numa casa de banho de uma discoteca em Barcelona e terá escrito uma carta à mulher Joana Sanz, que avançou recentemente com um pedido de divórcio.

O algarvio de 25 anos passou sete anos na estrutura da EOLO-Kometa, o projeto de Alberto Contador e Ivan Basso, do qual se despediu no final do ano passado, depois de ter alinhado em provas emblemáticas como o Giro Ciclistico d'Itália (conhecido como "Baby Giro") ou a Strade Bianche.

Esta sexta-feira, a representar a equipa da sua terra, a Aviludo-Louletano-Loulé Concelho, Viegas assume alguma deceção pelo final da sua carreira internacional.

"Sim e não. Eu também me sinto bem aqui, estou numa equipa em casa, não é? Também agora tenho a minha filha, que já nasceu, também precisa um bocadinho de mim aqui mais perto e estou contente", garantiu, admitindo, contudo, que não foi o facto de ser pai que o fez voltar a Portugal: "Já que não tinha muitas oportunidades das que eu queria lá fora, foi uma boa opção vir para perto de casa".

Para trás, Viegas deixou um percurso como emigrante de que gostou "muito".

"Tive umas boas experiências lá fora e estou a utilizar agora essas experiências no nosso pelotão. Estou a ajudar os nossos colegas também a entenderem algumas táticas de corrida que, às vezes, não é que não entendam, mas quando correm estas equipas, por exemplo, da Caja Rural e da Burgos [BH], correm de maneira diferente e é sempre bom ajudar", pontuou.

Também Diogo Barbosa confessa estar a acostumar-se às corridas "mais descontroladas" do calendário nacional. "Lá fora, as equipas conseguem controlar e fazer um trabalho mais organizado. Aqui, não se vê tanto isso. Mas é assim que se corre em Portugal e temos de nos adaptar", completou.

Ainda assim, o jovem de 22 anos, que passou as últimas duas épocas na Hagens Berman Axeon, o "viveiro" de talentos (portugueses e não só) do ciclismo mundial, admitiu à Lusa estar a gostar de representar a AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense

"Tenho cá os meus familiares perto de mim nas corridas, quando podem. Lá fora, era diferente. Poucas foram as vezes em que tive os meus familiares presentes... estou a gostar de passar nas estradas, algumas onde treino e várias que conheço. Agora, é trabalhar para tentar ter resultados", confidenciou.

O filho do mítico Cândido Barbosa não esconde que tem "este ano para tentar fazer resultados, para demonstrar" aquilo que vale, de modo a relançar a sua carreira internacional, que terminou antes do esperado.

"Visto o ano que tive, um ano com vários problemas de saúde e em que não consegui demonstrar aquilo que são as minhas capacidades, não posso, não tenho que me sentir dececionado. Tenho mais anos pela frente e vou continuar a trabalhar como tenho trabalhado", defendeu, aspirando a ter mais sorte e, sobretudo, saúde.

Para Barbosa, que também passou pela espanhola Caja Rural, "todos os jovens ciclistas deviam ter" a experiência de correr no estrangeiro. "Eu adorei, aprendi bastante, são dois anos que nunca mais irei esquecer", assegurou.

A mesma premissa é defendida por Viegas, que considera que há alguns talentos portugueses que nunca tiveram a oportunidade de correr lá fora "não porque não tinham qualidade", mas porque a ocasião não surgiu.

"Eu estava na Bairrada, eu fazia muitas corridas em Espanha e estava com o Henrique Queiroz e ele deu-me essa oportunidade de correr no estrangeiro e a partir daí tive de me fazer à vida, não é? Estive sete anos lá na mesma equipa e estive muito contente e só tenho de agradecer", concluiu.