Volta ao Alentejo: Moreira acredita que só a meteorologia pode alterar a geral

Redação com Lusa

Declarações após uma quarta etapa em que Orluis Aular cumpriu o objetivo de vestir a amarela.

Apenas "alguma condição climática" adversa pode mudar a classificação geral da Volta ao Alentejo em bicicleta, defendeu Mauricio Moreira, após uma quarta etapa em que Orluis Aular cumpriu o objetivo de vestir a amarela.

O uruguaio da Glassdrive-Q8-Anicolor tentou hoje, com um ataque a mais de 60 quilómetros da meta, chegar à liderança da prova que ganhou em 2021, mas acabou "derrotado" pelo campeão em título, sendo apenas quarto da geral, a 22 segundos do ciclista da Caja Rural.

"Como sempre, como a cada dia nesta equipa, saímos com a ideia de vencer. Hoje, não foi exceção. Saímos com essa ideia. Foi um dia muito duro, os adversários estão muito fortes", reconheceu o vencedor da Volta a Portugal, após ter concluído os 148,2 quilómetros entre o Crato e Castelo de Vide na quinta posição, a dois segundos do vencedor, o colombiano Adrián Bustamante (Kelly-Simoldes-UDO).

Num "percurso um bocado diferente daquilo que foi nos últimos anos", nomeadamente devido à ausência de um contrarrelógio, Moreira e a sua equipa deram "tudo". "Temos de estar contentes. Parabéns aos vencedores, que foram mais fortes", afirmou, em declarações à agência Lusa.

O discurso de Moreira parece ser o de alguém que já concedeu a derrota, algo que o próprio corrobora. "É difícil. Só alguma condição climática [adversa] pode mudar a classificação, porque sabemos que o terreno não o vai fazer. Para já, vamos descansar e logo pensamos em amanhã [domingo]", concluiu.

Embora alerte que a 40.ª Volta ao Alentejo só estará concluída no domingo, quando completar os 154,9 quilómetros entre Monforte e a Praça do Giraldo, em Évora, Orluis Aular era hoje um homem satisfeito.

"Era uma etapa muito complicada, mas confiava na equipa. Fizeram um grande trabalho durante toda a etapa. O que eu queria era conseguir a liderança, mas também a vitória na etapa, mas não pôde ser. Escapou-me das mãos nos últimos metros, mas estou contente por colocar-me de líder na etapa de hoje", resumiu, à Lusa.

O venezuelano da Caja Rural reconheceu que a quinta e última etapa "é menos complicada" do que a jornada de hoje, mas notou que, ao ser um dos ciclistas que responderam ao ataque de Moreira e se distanciaram definitivamente do pelotão, se desgastou "muito".

"Dei tudo por essa camisola amarela. Conseguimo-la, felizmente", disparou o campeão em título, que no domingo pode ser o primeiro ciclista a vencer duas edições consecutivas da "Alentejana", que conta apenas com um vencedor "repetente" na sua história, o espanhol Carlos Barbero (2014 e 2017).