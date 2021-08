Volta: António Carvalho penalizado por ter "tapado" Joni Brandão na meta em Fafe

ntónio Carvalho (Efapel) "tapou" Joni Brandão para impedir que o ciclista da W52-FC Porto chegasse a Maurício Moreira

O final da sexta etapa da Volta a Portugal foi palco de um momento de alguma tensão entre membros da equipa da Efapel e da W52-FC Porto, com a transmissão da RTP a "apanhar" uma troca de palavras mais acesa entre Javier Moreno (Efapel) e Joni Brandão (W52-FC Porto).

Um episódio que terá tido como origem num desentendimento nos metros finais e que Mauricio Moreira, da Efapel, desvalorizou, pouco depois, nas entrevistas rápidas. "Não posso falar do que aconteceu, estava a sprintar, todos os corredores estavam a sprintar, nesse momento a adrenalina vem ao de cima. São mal entendidos de corrida. Está tudo bem."

Mais de oito minutos depois de Ben King ter cortado a meta em Fae, cortou a meta Mauricio Moreira (Efapel), enquanto, um pouco mais atrás, António Carvalho (Efapel) "tapou" Joni Brandão para impedir que o ciclista da W52-FC Porto chegasse ao uruguaio.

O desvio de trajetória do homem da Efapel valeu-lhe a despromoção ao último lugar do grupo, além de um grande alarido no final: Javier Moreno procurou Joni Brandão, com elementos do "staff" das equipas a evitarem mal maiores e o desentendimento a ser posteriormente sanado em várias conversas entre os elementos das duas equipas.