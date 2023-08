Volta: ABTF-Feirense acredita em António Carvalho para chegar ao pódio

Depois de ser a formação que mais se reforçou na pré-temporada, a ABTF-Feirense chega à Volta a Portugal com ambições diferentes daquelas com que iniciou 2023

A ABTF-Feirense sabe que rivalizar diretamente com a Glassdrive-Q8-Anicolor será muito difícil, mas aspira a estar no pódio final da 84.ª Volta a Portugal com António Carvalho, apesar de o experiente ciclista estar a regressar de lesão.

"Rivalizar diretamente [com a Glassdrive-Q8-Anicolor] é muito difícil, porque eles têm um bloco muito forte. Eu considero que eles têm quatro favoritos a vencer a Volta a Portugal. Nós temos um ciclista que é claramente favorito, mas ainda para mais, infelizmente, teve agora um percalço no início do mês de julho", lembrou Joaquim Andrade.

Em declarações à Lusa, o diretor desportivo da equipa de Santa Maria da Feira disse esperar que a fratura de clavícula não condicione a prestação do terceiro classificado da Volta'2022 na 84.ª edição, que arranca na quarta-feira, com um prólogo em Viseu, mas notou que a lesão "afetou pelo menos a preparação" de Carvalho.

"A minha esperança é que ele depois, durante a prova, possa ir melhorando e que possa estar ao melhor nível. Ele teve uma semana mesmo sem poder treinar, depois começou a fazer alguma atividade em casa, nos rolos e assim. Afeta sempre, mas ele estava num bom momento quando teve a lesão, estava já bastante em forma, estava já com o peso com que pretendia entrar na Volta a Portugal e isso é uma ajuda. Agora, é claro, será sempre uma condicionante, mas vamos esperar para ver", reforçou.

A equipa terá "especial atenção aos primeiros dias" e "aos sinais" dados por Carvalho, "um corredor muito experiente", um fator que, segundo Andrade, "ajuda bastante nestes casos a saber passar essas dificuldades que ele poderá ter".

Depois de ser a formação que mais se reforçou na pré-temporada, a ABTF-Feirense chega à Volta a Portugal com ambições diferentes daquelas com que iniciou 2023, uma vez que a contratação de Amaro Antunes, vencedor da Volta'2020, acabou por fracassar, com o algarvio, primeiro, a anunciar o final da carreira e, depois, a ser suspenso por quatro anos por anomalias no passaporte biológico.

"Criou-se essa expectativa na nossa equipa, na altura muito fruto das contratações que tínhamos feito, mas, entretanto, a contratação do Amaro Antunes acabou por não se concretizar e as coisas mudaram um pouco. Ficámos muito centrados no António Carvalho e estávamos à espera dele agora para a Volta a Portugal e estou confiante de que ele estará ao mais [alto] nível, mas, é como eu digo, não é fácil rivalizar com uma equipa como o Glassdrive, com os nomes que têm e com as várias opções que têm. Mas eles podem dar-se ao luxo de, se um dia a coisa correr mal para um deles, lançarem outro atleta", reconheceu.

Assim, o propósito da ABTF-Feirense para a 84.ª edição foi reformulado e passa agora por ser protagonista e estar "todos os dias dentro da luta, das etapas" e na "linha da frente".

"E, depois, o resto virá por acréscimo. Mas claro que temos o grande objetivo que é poder estar na discussão da Volta a Portugal e, ao estar na discussão da Volta a Portugal, claro que aspiramos a poder fazer pódio. O grande objetivo, com que sonham todas as equipas, é poder vencer a Volta. Mas pronto, sendo mais realistas, eu penso que o pódio é perfeitamente possível", enumerou.

Uma vitória numa etapa também é algo que Joaquim Andrade não descarta, embora "sem nunca pôr em causa o posicionamento na geral".

"Nós temos um corredor rápido, que nos primeiros quatro dias poderá ter as suas possibilidades, que é o Santiago Mesa, e, depois, temos, para os outros terrenos, corredores jovens que têm bastante capacidade. O Afonso Eulálio está num momento de forma espetacular, neste momento é dos corredores mais fortes em Portugal, no geral", realçou.

Ciclista sensação desta fase da temporada, o jovem de 21 anos tem acumulado lugares de destaque, quer pela equipa, quer pela seleção nacional, e o seu diretor desportivo acredita que, "se não houver nenhum contratempo, nem nenhuma queda, nem nenhum azar, poderá ser um corredor surpreendente" nesta Volta a Portugal, para a qual Eulálio parte sem a pressão da geral.

"Se o lugar na geral surgir, muito bem, mas se não surgir, eu tenho a certeza absoluta que ele vai ser um dos grandes protagonistas da Volta a Portugal, porque é um corredor fantástico e que está num momento de forma espetacular mesmo", completou, avançando que o ciclista da Figueira da Foz já está a ser seguido por equipas internacionais.

Num percurso "equilibrado, entre Viseu e Viana do Castelo, no qual os quatro primeiros dias são "mais acessíveis" e "não haverá mais descanso" depois da entrada nas montanhas, a "nuance das bonificações" também poderá ter "bastante influência na corrida", apesar de em nada alterar a listagem de candidatos, segundo Andrade.

"A Glassdrive tem o Mauricio Moreira, que claramente é o principal favorito, e, depois, tem o Frederico, praticamente ao mesmo nível. São os dois principais favoritos para ganhar a Volta. Depois, tem o Artem Nych e o James Whelan. São também claramente candidatos, [...] embora compreenda que talvez estejam mais condicionados para proteger tanto o Frederico como o Mauricio", estimou, defendendo que "não há nenhuma equipa que não tenha um nome que possa lutar pela vitória na Volta".

ABTF-Feirense

Equipa: Afonso Eulálio (Por), António Carvalho (Por), Fábio Oliveira (Por), Francisco Pereira (Por), Ivo Pinheiro (Por), Pedro Andrade (Por) e Santiago Mesa (Col).

Diretor desportivo: Joaquim Andrade.