Volta à Romandia: Bevin vence ao sprint a terceira etapa

O neozelandês Patrick Bevin (Israel Start-Premier Tech) impôs-se esta sexta-feira na terceira etapa da Volta à Romandia, batendo no sprint longo da chegada a Valbroye o inglês Ethan Hayter (INEOS) e o australiano Rohan Dennis (Jumbo-Visma).

Dennis, com os quatro segundos que arrecadou de bonificação, reforçou lierança da classificação geral, na véspera da 'etapa rainha', no sábado, com a subida ao Zinal.

Os 165,1 quilómetros de montanha média, com cinco escaladas de terceira categoria e partida e chegada a Valboye, acabaram por provocar poucas alterações e tudo se vai decidir, agora, na etapa de alta montanha de sábado, com várias subidas de primeira, e na de domingo, um contrarrelógio.

A etapa de hoje, por estradas da Valónia, foi animada por uma fuga a três, com o grupo a ser integrado pelo campeão francês Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl), por Nans Peters (AG2R Citroën), outro francês, e pelo letão Krists Neilands (Israel Start-Premier Tech).

A cerca de 15 quilómetros da meta, o grupo foi apanhado e as equipas prepararam-se para mais uma chegada ao sprint, a exemplo dos dias anteriores.

Com os quatro segundos ganhos à concorrência, Dennis passa a ter uma vantagem de 14 para Bevin, novo vice-líder, enquanto o austríaco Felix Grossschartner (BORA-hansgrohe) caiu para terceiro, a 18 segundos.

O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) não conseguiu aguentar o andamento do primeiro pelotão, de 50 unidades - chegou à meta em 102.º, a 7.34 minutos.

Na geral, cai de 50.º para 67º, já a 9.27 minutos de Dennis.

A etapa de sábado vai de Aigle a Zinal, através de 180,1 quilómetros montanhosos, com cinco subidas de primeira e ainda uma de segunda, que certamente vão provocar alterações na classificação geral.