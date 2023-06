Volta a Portugal regressa a Loulé 20 anos depois

Loulé regressa ao percurso da Volta a Portugal para receber final da terceira etapa.

Loulé vai acolher o final da terceira etapa da 84.ª Volta a Portugal em bicicleta, agendada para 12 de agosto, com a cidade algarvia a regressar ao percurso 20 anos depois da última presença, anunciou esta quinta-feira a organização.

"Historicamente ligado ao ciclismo e à Volta a Portugal em bicicleta há muitos anos, o município de Loulé vai reentrar, este ano, no mapa da competição que se realiza de 9 a 20 de agosto. Após 20 anos de ausência, a cidade será palco do final da terceira e mais longa etapa da Volta a Portugal, no dia 12 de agosto", lê-se no comunicado da organização da prova rainha do calendário velocipédico nacional.

Loulé surgiu pela primeira vez no traçado da Volta em 1935, quando aí foram concluídos os 221,9 quilómetros de uma etapa iniciada em Évora.

A última presença de Loulé na corrida aconteceu em 2003, quando foi cenário da partida da segunda tirada, mas foi dois anos antes que a cidade algarvia acolheu pela última vez uma chegada.

No histórico da Volta a Portugal, Loulé já tem 41 presenças como cidade que recebeu finais de etapa e viu partir o pelotão em 33 ocasiões.

"Estar presente na Volta é uma excelente forma de dar visibilidade a um território como o nosso. Os louletanos adoram ciclismo e esta é uma oportunidade única de promover a região junto de todo o país que acompanha a Volta e será com grande expetativa e muito orgulho que Loulé receberá e acompanhará a 84ª Volta a Portugal", salientou Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, citado no comunicado.

A 84.ª edição da Volta arranca em 9 de agosto, com um prólogo em Viseu, e termina em 20 de agosto, em Viana do Castelo, não sendo conhecido ainda, a dois meses do início da prova, o desenho das 10 etapas.