Volta a Portugal: Pinto da Costa aguardado para o momento do penta

Presidente do FC Porto tem acompanhado a Volta à distância, mas a equipa conta tê-lo hoje em Lisboa

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, ainda não acompanhou a W52-FC Porto na Volta a Portugal deste ano, dado tratar-se de uma edição com muitas restrições devido à pandemia, mas a equipa conta tê-lo hoje em Lisboa, no momento decisivo.

"O presidente já queria estar na etapa de Setúbal, mas ficou triste com o resultado [futebol] da véspera. Esperamos que ele possa vir a Lisboa e acredito que estará no contrarrelógio", revelou Adriano Quintanilha, dono da W52.

Embora não podendo entrar este ano no carro de apoio, o presidente do FC Porto não tem perdido pitada da Volta. "Ele é um homem do ciclismo, passa o tempo agarrado ao televisor e liga-me muitas vezes para saber detalhes da corrida. É um apaixonado pelo ciclismo", garantiu Quintanilha.

A Volta encerra hoje com um contrarrelógio de 17,7 quilómetros em Lisboa, para o qual Amaro Antunes partirá de camisola amarela, às 17h00.

O algarvio da W52-FC Porto é o favorito para concretizar o penta portista, por ser melhor contrarrelogista do que Frederico Figueiredo, do Atum General-Tavira, que está a 13 segundos, estimando-se que a maior ameaça à liderança de Amaro Antunes venha do seu colega Gustavo Veloso, que é terceiro, a 1m13s.