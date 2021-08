Volta a Portugal: Mauricio Moreira ganha na Senhora da Graça, Amaro Antunes mantém amarela

Uruguaio da Efapel conquistou isolado a última etapa de montanha e reforçou candidatura ao triunfo final.

Mauricio Moreira, uruguaio da Efapel, venceu na Senhora da Graça e agendou par amanhã, em Viseu, um último e grande duelo com Amaro Antunes, pois o trepador da W52-FC Porto foi o segundo na etapa e manteve a camisola amarela.

Foi uma última etapa em linha fantástica, com uma batalha intensa entre Efapel e W52-FC Porto a mudar o figurino da corrida várias vezes entre a subida ao Barreiro e depois ao Monte Farinha. Jóni Brandão esteve isolado até à entrada no último quilómetro, mas não resistiu à aceleração final de Moreira.

O uruguaio de 26 anos, revelação da época, ganhou 8 segundos a Amaro Antunes, reduzindo a 42s a diferença entre os dois homens que irão discutir a conquista da Volta no contrarrelógio de Viseu.

Com 20,3 quilómetros de exercício individual por disputar, o algarvio da W52-FC Porto, vencedor da edição anterior, tem Moreira a 42s, Frederico Figueiredo, também da Efapel, a 55s, Jóni Brandão (W52-FC Porto) a 1m04s e Alejandro Marque (Atum General-Tavira) a 1m18s.

A nona etapa, com 145,5 quilómetros entre Boticas e a Senhora da Graça, em Mondim de Basto, teve o início da grande luta entre as duas equipas mais fortes na subida de primeira categoria ao Barreiro, onde uma aceleração da W52-FC Porto eliminou a fuga do dia, já depois de Bruno Silva (Antarte-Feirense) ter garantido a conquista do prémio da montanha.

Na frente da corrida ficaram Amaro Antunes, Jóni Brandão e João Rodrigues, da W52-FC Porto, Mauricio Moreira, Frederico Figueiredo e António Carvalho, da Efapel, e Alejandro Marque, da Atum General-Tavira.

Figueiredo atacou e isolou-se na companhia de Moreira e Amaro Antunes, mas já na descida foram alcançados, isolando-se António Carvalho, seguido por João Rodrigues e mais tarde por Jóni Brandão e Alex Marque. Com Carvalho a esperar pelos restantes homens da Efapel, foi um trio com dois portistas que entrou isolado na Senhora da Graça.

Jóni Brandão ficou sozinho a seis quilómetros do alto e durante muito tempo deu a sensação de que teria a etapa ganha. Mas nos últimos dois quilómetros, e encontrando a zona de vento pelas costas, Moreira acelerou e ultrapassou-o, beneficiando de um problema mecânico de Amaro Antunes para seguir imparável para a vitória.

O êxito na Senhora da Graça colocou o líder da Efapel na segunda posição e reforçou a sua candidatura ao triunfo final. Sendo em teoria o mais forte no contrarrelógio, falta saber se conseguirá ganhar dois segundos por quilómetro ao portista.