Volta a Portugal: Leangel Linarez bisa e veste camisola amarela

Venezuelano da Tavfer-Ovos Matinados foi de novo o mais rápido no sprint e destronou Rafael Reis

Leangel Linarez, sprinter venezuelano de 26 anos, deu pela primeira vez uma camisola amarela da Volta a Portugal à sua equipa, a Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, ao repetir em Vila Franca de Xira o triunfo que festejara em Ourém.

O figurino da segunda etapa, com 177,3 km desde Abrantes, foi semelhante ao da véspera, com todas as fugas anuladas nos últimos quilómetros e uma intensa discussão na colocação para o sprint entre os homens de Mortágua e os da Caja Rural-RGA, desta vez com a Euskadi a ainda se colocar na frente à entrada do último quilómetros.

O segredo da decisão esteve, no entanto, na aceleração de João Matias, para lançar o colega Leangel Linarez, que voltou a ser mais rápido do que Daniel Babor, da Caja Rural.

Ao receber 10 segundos de bonificação, Linarez tirou a camisola amarela a Rafael Reis, da Glassdrive-Q8, com o qual estava empatado em tempo à partida para a segunda etapa.