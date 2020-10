Volta a Portugal condiciona trânsito em Lisboa entre sexta e segunda-feira

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS) aponta para alguns dos condicionamentos e cortes de trânsito que se irão verificar na sua área de jurisdição.

A 82.º Volta a Portugal, que atravessa o distrito de Lisboa entre sábado e segunda-feira, vai condicionar o trânsito nos concelhos de Torres Vedras, Loures, Vila Franca de Xira e Lisboa, divulgou esta sexta-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS) aponta para alguns dos condicionamentos e cortes de trânsito que se irão verificar na sua área de jurisdição.

Na sexta-feira, dia em que se realiza a 6.º etapa, existirão cortes de trânsito rodoviário em algumas artérias de Torres Vedras, cidade onde terminará a etapa, pelas 18:00.

Assim, entre as 17h15 e as 18h00, estarão cortadas ao trânsito alguns troços da Estrada Nacional n.º9, a Ponte São Miguel, a rotunda António Charrua, a Rotunda Wellington, as avenidas General Humberto Delgado, Liberdade, Variante Poente e as ruas Dias Neiva, Dr. Gomes Leal, Heitor Bernardes Botado, Teresa Jesus Pereira e António Leal Ascensão.

No sábado, o pelotão atravessa o município de Loures, onde haverá uma partida simbólica pelas 13h20, e o vizinho de Vila Franca de Xira.

No concelho de Loures, os principais constrangimentos rodoviários serão sentidos na Rua da República, na Avenida Doutor Carvalho de Figueiredo, na Estrada Nacional 8 (EN8), na EN258, nos troços entre Frielas e Sacavém, e ainda em algumas artérias das localidades da Bobadela, São João da Talha e Santa Iria da Azoia.

Em Vila Franca de Xira, entre as 14h00 e as 16h00, serão efetuados cortes à circulação de trânsito rodoviário para a passagem da caravana da prova, na EN248, no acesso à Ponte Marechal Carmona e em toda a extensão da EN10, até ao Porto Alto (concelho de Benavente).

Nesse sentido, a PSP aconselha que a transposição da cidade de Vila Franca de Xira seja efetuada, preferencialmente, através da Autoestrada 1 (A1), entrando para norte junto às antigas instalações da Cimianto e para sul no nó de acesso à EN1 e ao Itinerário Complementar n.º2 (IC2).

Já na segunda-feira, irá realizar-se uma etapa de contrarrelógio, com passagem pela cidade de Lisboa.

A etapa na capital tem início na Avenida Ribeira das Naus, pelas 15:30, e termina duas horas depois na Praça do Comércio, ficando este troço encerrado ao trânsito a partir das 07:00 de segunda-feira.

"A PSP irá proceder a desvios de trânsito por forma a minorar os transtornos causados aos condutores, informando sobre alternativas quer no local, durante a prova, quer através dos meios de comunicação social locais e nacionais", conclui a nota.