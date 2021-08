Volta a Portugal: classificações à entrada para a última etapa

Volta a Portugal 2021 termina no domingo, com o contrarrelógio

Redação com Lusa

Classificações da 82.ª Volta a Portugal após a nona etapa, disputada este sábado entre Boticas e o alto da Senhora da Graça, no total de 145,5 quilómetros. No domingo, a prova termina com o contrarrelógio.

- Classificação da nona etapa:

1. Mauricio Moreira, Uru (Efapel), 03:47.36 horas.

(média 38,377 km/h)

2. Amaro Antunes, Por (W52-FC Porto), a 08 segundos.

3. Joni Brandão, Por (W52-FC Porto), a 14.

4. Frederico Figueiredo, Por (Efapel), a 45.

5. José Parra, Esp (Kern Pharma), a 56.

6. Abner González, Pri (Movistar), a 01.07 minutos.

7. Alejandro Marque, Esp (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), a 01.12.

8. António Carvalho, Por (Efapel), a 03.00.

9. João Rodrigues, Por (W52-FC Porto), a 03.13.

10. Carlos Oyarzún, Chi (Louletano-Loulé Concelho), a 05.46.

(...)

19. Henrique Casimiro, Por (Kelly-Simoldes-UDO), a 07.30.

35. Joaquim Silva, Por (Tavfer-Measindot-Mortágua), a 13.57.

42. Vicente García de Mateos, Esp (Antarte-Feirense), a 19.34.

44. Gustavo Veloso, Esp (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), a 20.21.

- Classificação geral, após a nona etapa:

1. Amaro Antunes, Por (W52-FC Porto), 39:13.25 horas.

2. Mauricio Moreira, Uru (Efapel), a 42 segundos.

3. Frederico Figueiredo, Por (Efapel), a 55.

4. Joni Brandão, Por (W52-FC Porto), a 01.04 minutos.

5. Alejandro Marque, Esp (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), a 01.18.

6. José Parra, Esp (Kern Pharma), a 02.40.

7. Abner González, Pri (Movistar), a 02.52.

8. António Carvalho, Por (Efapel), a 05.07.

9. João Rodrigues, Por (W52-FC Porto), a 06.22.

10. Henrique Casimiro, Por (Kelly-Simoldes-UDO), a 08.19

(...)

19. Joaquim Silva, Por (Tavfer-Measindot-Mortágua), a 21.22.

21. Vicente García de Mateos, Esp (Antarte-Feirense), a 25.29.

31. Gustavo Veloso, Esp (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), a 55.33.

- Classificação por pontos:

1. Rafael Reis, Por (Efapel), 128 pontos.

2. Luís Gomes, Por (Kelly-Simoldes-UDO), 84.

3. Benjamin King, EUA (Rally Cycling), 78.

- Classificação geral por equipas:

1. Efapel, Por, 117:28.39 horas.

2. W52-FC Porto, Por, a 09.06 minutos.

3. Kelly-Simoldes-UDO, Por, a 38.44.

- Classificação da montanha:

1. Bruno Silva, Por (Antarte-Feirense), 57 pontos.

2. Mauricio Moreira, Uru (Efapel), 56.

3. Amaro Antunes, Por (W52-FC Porto), 54.

- Classificação da juventude:

1. Abner González, Pri (Movistar).

2. Pedro Lopes, Por (Kelly-Simoldes-UDO).

3. Helder Gonçalves, Por (Kelly-Simoldes-UDO).