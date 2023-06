Volta a Portugal chega ao país todo: fique a conhecer os pontos principais

O JOGO apresenta-lhe as linhas do percurso da Volta a Portugal de 2023, que terá uma segunda semana difícil com Larouco, Senhora da Graça e contrarrelógio em Viana do Castelo.

A Volta a Portugal de 2023, edição número 84 da prova, terá um percurso abrangente, que abarca as principais regiões do continente. Ainda sem serem oficializadas as partidas e chegadas e a quilometragem dos 11 dias de competição, o JOGO dá-lhe a conhecer os pontos principais. O prólogo, a 9 de agosto, será em Viseu, repetindo-se o arranque de 2019. Depois, haverá espaço para chegadas direcionadas ao sprint, em Ourém, que custará 45 mil euros ao município, e Vila Franca de Xira, numa verdadeira homenagem ao Médio Tejo, pois calcula-se que 13 concelhos estejam abrangidos.

A chegada a Loulé, na terceira etapa em linha, é a primeira incursão no Algarve desde 2018 e o município, que não via a Volta desde 2003, pagará 85 mil euros. A caravana ruma depois ao Alentejo, na quarta tirada, com arranque em Estremoz e final em Castelo Branco, distrito habitual na competição nos últimos anos. A Beira Baixa está representada ainda pelo início em Mação com final em alto na Serra da Estrela: há meta na Torre de forma ininterrupta desde 2018. Habitualmente, a incursão inicial na montanha não faz tantas diferenças e na etapa 6, com chegada à Guarda, esperam-se ataques constantes, antes do dia de descanso.

A segunda semana terá decisões diariamente. A Serra do Larouco, com a passagem por Trás-os-Montes, volta ao percurso; a ligação até Fafe promete ataques no dia seguinte. Na nona tirada, viaja-se de Paredes até à Senhora da Graça, subida com a qual a organizadora tem contrato de longa duração e que foi palco de batalhas em todas as edições deste século XXI. A camisola amarela volta a decidir-se num contrarrelógio final, neste caso em Viana do Castelo. A capital do Alto Minho é Cidade Europeia do Desporto e chegou a pensar-se aplicar a receita das Grandes Voltas e haver uma cronoescalada até ao Monte de Santa Luzia, situação que terá sido descartada.

Loulé terá etapa mais longa

Loulé estava desde 2003 sem partidas ou chegadas da Volta a Portugal. "Historicamente ligado ao ciclismo e à Volta a Portugal há muitos anos, Loulé vai reentrar, este ano, no mapa da competição. Após 20 anos de ausência, a cidade será palco do final da terceira e mais longa etapa", anunciou a organização da prova. Pela longa extensão, o município que acolhe sempre a Volta ao Algarve deverá ter uma chegada, na cidade, ao sprint e não uma subida ao Malhão, palco de grandes batalhas na Algarvia.