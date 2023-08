Volta à Polónia: Mohoric dá os prémios da vitória sobre Almeida às vítimas das cheias

Esloveno trocou os festejos da conquista da corrida pela preocupação com o seu país e vai oferecer mais de 25 mil euros

Matej Mohoric anunciou que vai entregar os seus prémios da vitória na Volta à Polónia a uma instituição de caridade que esteja a auxiliar as vítimas das inundações de hoje na Eslovénia.

As chuvas torrenciais da noite da última sexta-feira deixaram parte do país do corredor da Bahrain-Victorious coberto de água e cortaram as telecomunicações. Ainda não existe uma estimativa dos prejuízos nem do total de vítimas, mas havia pelo menos três mortes quando Mohoric terminou a corrida.

Durante a conferência de imprensa final de Cracóvia, e depois de bater João Almeida por um segundo, Mohoric mostrou-se sobretudo preocupado com a situação no seu país, acabando por comunicar a oferta do seu prémio monetário.

Tendo ganho a geral, por pontos e uma etapa, o esloveno totalizou mais de 25 mil euros em prémios.