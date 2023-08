Volta à Polónia: João Almeida brilha no contrarrelógio e falha amarela por milésimas

Português fez o segundo tempo nos 16,6 km de Katowice e ficou empatado com Matej Mohoric no primeiro lugar, mas sem lhe tirar a liderança

João Almeida esteve à altura do seu favoritismo e fez o segundo tempo no contrarrelógio de Katowice, ganho pelo italiano Mattia Cattaneo (Soudal-Quick Step), mas não tirou a camisola amarela ao esloveno Matej Mohoric, mesmo ficando empatado com o corredor da Bahrain-Victorious na geral individual.

Cattaneo cumpriu os 16,6 km em 19,10s, com o português da UAE Emirates a 13 segundos e Geraint Thomas, em terceiro, a 14s. O bom desempenho permitiu a João Almeida recuperar 12 segundos a Mohoric, precisamente a desvantagem que tinha, devido às bonificações.

O esloveno acabou por manter a camisola amarela devido ao desempate nas milésimas de segundo do "crono", sendo a única alteração na geral a subida de Michal Kwiatkowski ao terceiro lugar.

A Volta à Polónia termina esta sexta-feira, com a sétima etapa a ter 166,6 km sem grandes dificuldades montanhosas, entre Zabrze e Cracóvia. Embora se preveja um final ao sprint, a existência de bonificações e o empate no primeiro lugar indicam que a corrida ainda não está decidida.