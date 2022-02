Volta a Omã: Gaviria vence etapa inaugural e é o primeiro líder, Rui Costa é quinto da geral

O português já foi segundo na geral final desta prova, em 2017, e vem de um terceiro lugar na Volta à Arábia Saudita, já esta época.

O colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) venceu esta quinta-feira ao sprint a primeira etapa da Volta a Omã, liderando a geral, na qual Rui Costa (UAE Emirates) é quinto, após bonificar.

Gaviria, de 27 anos, triunfou nos 138 quilómetros entre Al Rustaq e a capital Muscat, ao cabo de 3:17.04 horas, à frente do britânico Mark Cavendish (QuickStep-Alpha Vinyl), segundo, e do australiano Kaden Groves (BikeExchange-Jayco), terceiro.

Rui Costa cortou a meta no 31.º posto, com o mesmo tempo do colega de equipa e vencedor, mas é quinto da geral, a nove segundos do líder, após bonificar um segundo num "sprint" intermédio.

Gaviria lidera com dois segundos de vantagem para Cavendish, com o espanhol Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi) no terceiro posto, a quatro, após ter entrado na fuga do dia.

Na sexta-feira, a segunda de seis etapas da 11.ª edição liga o Parque Naseem a Sohar Corniche, junto à praia, em 176,5 quilómetros planos.