Volta a Itália convida Bardiani, Androni e EOLO-Kometa para a 105.ª edição

Redação com Lusa

Assim, às "clássicas" Bardiani e Androni junta-se de novo a EOLO-Kometa, que conta nas suas fileiras com o português Daniel Viegas e que em 2021 venceu uma etapa na "corsa rosa", pelo italiano Lorenzo Fortunato.

A organização da Volta a Itália em bicicleta anunciou hoje que convidou a Bardiani-CSF-Faizanè, a Drone Hopper-Androni Giocattoli e a EOLO-Kometa para a 105.ª edição, que arranca a seis de maio.

A organização do Giro convidou três equipas italianas, sem surpresas, aproveitando um terceiro "wild card" dada a recusa da francesa Arkéa Samsic, segunda melhor colocada do segundo escalão, por ranking, em 2021, em participar.

Assim, às "clássicas" Bardiani e Androni junta-se de novo a EOLO-Kometa, que conta nas suas fileiras com o português Daniel Viegas e que em 2021 venceu uma etapa na "corsa rosa", pelo italiano Lorenzo Fortunato.

A estas três equipas junta-se ainda, do escalão ProTeam, o segundo do ciclismo mundial, a Alpecin-Fenix, a melhor posicionada nesta tabela classificativa durante o ano de 2021.

Leia também Internacional Abramovich entregou destinos do Chelsea à fundação: "Abordagem cobarde" Magnata russo não comentou se apoiava ou não a guerra na Ucrânia, algo que o antigo lateral inglês não deixou de reparar

De resto, a prova contará com as 18 formações do pelotão WorldTour à procura de encontrar um sucessor para o colombiano Egan Bernal (INEOS), que se encontra a recuperar de um grave acidente.

A prova arranca no dia seis de maio em Budapeste, capital da Hungria, e terminará a 29 de maio, em Verona.