Corrida que será apresentada esta quarta-feira, ao final da tarde, terá o final da 18.ª etapa com a designação oficial de Porto/Matosinhos e a chegada entre as duas cidades

As cidades do Porto e Matosinhos vão partilhar o final da 18.ª etapa da 75.ª Volta a Espanha, a 3 de setembro de 2020, que partirá de Mos, na Galiza, para terminar na Avenida de Montevideu, junto à praia do Homem do Leme.

A corrida, a ser apresentada esta terça-feira ao início da noite, em Madrid, irá pela primeira vez visitar o Norte de Portugal, depois de ter feito uma partida em Lisboa, na edição de 1997.

Depois de acolher o final da Volta a Portugal, no passado mês de agosto, na Avenida dos Aliados, o Porto irá dividir o investimento na etapa da corrida espanhola com Matosinhos, o que levou a inovar no local onde a meta será instalada.

A 18.ª etapa sairá da localidade de Mos, terra natal de Óscar Pereiro, galego que já venceu uma Volta a França, para entrar em Portugal por Valença e fazer o trajeto junto à costa, passando pelas praias de Leça e pelo interior de Matosinhos até terminar no Porto, passando ao lado do Castelo do Queijo antes de o pelotão acelerar na reta da Avenida de Montevideu até à praia do Homem do Leme, o que representará um sprint com cerca de 700 metros.

A 75.ª edição da Vuelta será a mais internacional de sempre, pois partirá da Holanda e terá um final de etapa em França, além do regresso a Portugal, que terá ainda a etapa do dia 4 de setembro, com partida de Viseu e passagem pela Serra da Estrela antes de rumar a Ciudad Rodrigo.

A Volta a Espanha é transmitida em direto para 190 países, tendo cada etapa uma audiência estimada em mais de dois milhões de telespectadores.

A Unipublic, empresa espanhola detentora da Vuelta, e a Happiness Condition, empresa portuguesa promotora das duas etapas que em Portugal, estimam um retorno direto para as cidades do Porto e Matosinhos superior a 300 mil euros, em números revelados pela Câmara Municipal do Porto.