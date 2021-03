Volta à Catalunha: João Almeida sprintou e foi oitavo na sexta etapa

João Almeida é o primeiro no Prémio da Juventude e ainda ambiciona subir posições

Português fez um esforço para tentar ganhar bonificações, mas a etapa foi ganha por Peter Sagan numa luta entre homens rápidos

João Almeida manteve o sétimo lugar na geral da Volta à Catalunha após a sexta etapa, com 193,8 quilómetros entre Tarragona e Mataró, pois a sua tentativa para ganhar bonificações na meta final não foi bem sucedida, tendo o jovem da Deceuninck-Quick Step terminado na oitava posição.

A penúltima etapa foi ganha por Peter Sagan (Bora) ao sprint, na frente de Daryl Impey (Israel Start Up) e Juan Sebastian Molano (UAE Emirates), o trio que ficou com as bonificações da chegada, tendo João Almeida participado na aceleração final, bem lançado pelos colegas da Deceuninck-Quick Step.

Estando a quatro segundos do quarto lugar, ocupado por Alejandro Valverde, numa corrida liderada por Adam Yates (Ineos), Almeida é o primeiro no Prémio da Juventude ainda ambiciona subir posições, tendo este domingo o circuito de Barcelona, com 133 km e seis subidas a Montjuic, como última oportunidade.